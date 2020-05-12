Брифинг с участием Виктора Мамина состоится в Правительстве области

На совещании обсудят вопрос продления режима повышенной готовности.

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Брифинг с участием вице-губернатора Челябинской области Виктора Мамина пройдёт сегодня, 12 мая. В режиме видеоконференции замгубернатора ответит на вопросы по поводу продления режима повышенной готовности на Южном Урале. Совещание состоится в 16:00 по местному времени.



«Первый заместитель губернатора Челябинской области Виктор Мамин проведёт брифинг в режиме видеоконференцсвязи и ответит на основные вопросы о продлении режима повышенной готовности в регионе»,— сообщили «Первому областному» в пресс-службе правительства Челябинской области.

Напомним, что в понедельник, 11 мая, президент России Владимир Путин объявил об окончании периода нерабочих дней. Тем не менее в Челябинской области оперативным штабом было принято решение продлить режим повышенной готовности до 31 мая. По словам главы региона Алексея Текслера, смягчение ограничений возможно уже в конце этой недели, однако это будет зависеть от динамика распространения Covid-19.

В Челябинской области число заболевших коронавирусом перевалило и 1000 человек. На сегодняшний день этот показателей составляет 1289 жителей региона, из которых 57 было зарегистрировано за прошедшие сутки. Отметим, за весь период пандемии на Южном Урале выздоровело от Covid-19 311 человек, 10 из которых — за прошедшие сутки, а скончалось 12.