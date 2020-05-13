Впервые выздоровевших от коронавируса за сутки больше заболевших в Челябинской области

Из больниц было выписано 49 человек.

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Сорок четыре новых случая коронавируса были зафиксированы в Челябинской области за последние сутки. Всего, по данным оперативного штаба, Covid-19 в регионе заболели 1333 человека. При этом впервые с начала пандемии количество выписанных превысило количество поступивших. За прошедшие сутки больницы покинули 49 человек.



«В регионе подтверждены 1333 случаев заболевания Covid-19, + 44 новых подтверждений ко вчерашнему дню. Больных Covid-19 — 950 человек. За сутки выписано 49 человек. Впервые количество выписанных за сутки превысило количество заболевших. Всего 360 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. 9 граждан переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе минздрава Челябинской области.

Однако не обошлось без погибших. Всего за прошедшие сутки умерло 2 женщины. Причиной гибели одной из них стала ковидная пневмония.

«За прошедшие сутки умерло 2 человека. Пациентка 82 года, острая сердечная недостаточность Covid-19 сопутствующее и пациентка 66 лет, ковидная пневмония»,— добавили в минздраве региона.

Все желающие могут в любое время суток обратиться по телефону горячей линии министерства: 8 (351) 240-15-16. Также открыта горячая линия по вопросам граждан: 8-800-201-41-88 и предпринимателей: 8-800-350-24-74.За психологической помощью обращайтесь по номеру 8-351-269-77-77.