Скоростная «Ласточка», соединяющая Челябинск и Магнитогорск, запустится в начале 2021 года

Об этом заявил губернатор Алексей Текслер в обращении к депутатам ЗСО.

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В 2021 году добраться из Челябинска в Магнитогорск и обратно можно будет гораздо быстрее. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время своего обращения к депутатам регионального Законодательного собрания, которое состоялось сегодня, 25 июня, отметил, что скоростной поезд «Ласточка», соединяющий эти два крупных города области, планируется запустить в начале следующего года.

«Необходимо заняться целенаправленным развитием ключевых агломераций региона — Челябинской, Магнитогорской, „Горного Урала“. Связать их между собой. В них проживает порядка 70 процентов населения области. Начнем с запуска скоростных электропоездов „Ласточка“ между Челябинском и Магнитогорском», — сообщил Алексей Текслер.

Отметим, что по информации ОАО «РЖД», скоростной поезд «Ласточка» состоит из 5 вагонов, а общая длина состава достигает 130 метров. И этот электропоезд может развивать скорость до 160 километров в час.

К слову, расстояние между Челябинском и Магнитогорском составляет 312 километров. На данный момент быстро добраться до одного из них можно лишь на автомобиле. И уходит на это примерно 4 часа.