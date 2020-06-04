В Челябинске скончалась сотрудник ЮУГМУ

Перед гибелью у женщины диагностировали внебольничную пневмонию.

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В Челябинске скончалась сотрудница Южно-уральского государственного медицинского университета. Причиной гибели может быть коронавирус. Как сообщили в пресс-службе минздрава региона в ночь на четверг, 4 июня, женщину госпитализировали в больницу. Компьютерная томография 45-летней пациентки показала наличие внебольничной пневмонии.



«Сегодня ночью была госпитализирована на автомобиле скорой помощи, на компьютерной томографии диагностирована внебольничная пневмония. Переведена на лечение. Анализы на COVID-19 в работе. Но, несмотря на все предпринятые усилия врачами, сегодня на 45 году жизни женщина скончалась. Министерство здравоохранения Челябинской области выражает соболезнования семье и близким», — сообщили в пресс-службе минздрава.

Имя погибшей не сообщается. В Минздраве региона рассказали, что она работала в медуниверситете 14 лет. Коллеги знали её как грамотного и отзывчивого человека. Сейчас администрация ВУЗа прилагает все необходимые усилия по предупреждению и распространению инфекции.

Отметим, по данным оперативного штаба на четверг, 4 июня, в Челябинской области 3469 человек заразились коронавирусом, из них 113 – за последние сутки. 1540 южноуральцев, из которых 61 за прошедшие 24 часа, вылечились от заболевания. Ещё 49, из которых 2 — за последние сутки, скончались.