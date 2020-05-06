Трое российских журналистов умерли от коронавируса

Наибольшее количество летальных исходов среди работников СМИ зафиксировано в Эквадоре.

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За последнее время в 23 странах мира от коронавирусной инфекции скончались 55 представителей СМИ. В России умерли три журналиста, а заразились COVID-19 больше сотни. Такие цифры привел «Интерфаксу» председатель Союза журналистов страны Владимир Соловьев.

«Среди заболевших — 45 журналистов федеральных СМИ и их сотрудников в корреспондентских пунктах в регионах, а также около 60 журналистов региональных СМИ», — рассказал изданию Соловьев.

Он также отметил, что у большинства из них заболевание протекает бессимптомно, а более 500 журналистов сегодня находятся на самоизоляции дома под присмотром врачей.

«Больше всего журналистов от COVID-19 скончалось в Эквадоре — девять человек, и в США — восемь», — добавил Владимир Соловьев.

По данным российского оперативного штаба на 5 мая, за сутки коронавирусом заразились более 10 тысяч человек, а общее количество инфицированных перевалило за 155 тысяч.