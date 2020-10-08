Служба неотложной помощи в Челябинске начинает работать круглосуточно

Это необходимо для того, чтобы снизить нагрузку на бригады «скорой помощи».

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В Челябинске из-за роста нагрузки на бригады «скорой» служба неотложной помощи переходит на круглосуточный график работы. Из-за сезонного роста заболеваемости ОРВИ и гриппом, а также распространения COVID-19 участились вызовы к людям с симптомами простуды.

«Нам хотелось бы напомнить, что в городе существуют кабинеты и выездные бригады неотложной помощи, которые можно вызывать в случаях, когда нет угрозы жизни. Например, при признаках ОРВИ, повышении температуры, болях любого характера, повышении артериального давления. Врачи проведут осмотр, назначат лечение, и, при необходимости, примут решение о дальнейшей тактике лечения, необходимости госпитализации или наблюдении амбулаторно. Если есть показания, то вызов будет перенаправлен на службу скорой помощи», — прокомментировали ситуацию в городской администрации.

Для того, чтобы облегчить работу медицинским работникам, в случае, когда жизни угрожает опасность, необходимо звонить по номерам «103» или «112». Если вас беспокоят симптомы, не угрожающие жизни, вы можете обратиться за помощью в службу неотложной помощи.



