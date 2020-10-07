Челябинские студенты-медики вышли на работу в городские больницы

Ранее помочь в трудной ситуации их попросила первый вице-губернатор Ирина Гехт.

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Студенты медицинского университета и колледжей в Челябинской области вышли на помощь в городские больницы. Из-за тяжелой эпидемиологической обстановки за помощью к ним обратилась первый заместитель губернатора региона Ирина Гехт. Помощь студентов необходима для того, чтобы разгрузить бригады «скорой помощи», а также снизить нагрузку на врачей-терапевтов.

«Студенты старших курсов уже могут работать как терапевты. Они встают на участки, принимают вызовы. Часть из них отправилась помогать в неотложную помощь. 30 человек ушли на станцию скорой помощи, в фельдшерские бригады. Это необходимо для того, чтобы работа „скорой“ осуществлялась бесперебойно. Сейчас болеет много людей, в том числе и врачей», — прокомментировала ситуацию для корреспондента медиахолдинга ОТВ первый вице-губернатор Ирина Гехт.

Сами студенты рады помочь коллегам. В больнице на них легла «бумажная» работа: внесение данных в систему БАРС, осмотр заболевших, а также обзвон пациентов.

«Я заканчиваю медуниверситет по специальности „Лечебное дело“, в больнице мы проходим практику. Помогаем нашей стране в связи с тяжелой эпидобстановкой, делаем все возможное. У нас серьезная загруженность, после учебы мы проходим практику, еще я работаю в травмпункте больницы. На практике нам доверяют осмотры пациентов на приеме или на вызове», — поделился подробностями работы студент 6 курса Илья Чупа.

Благодаря тому, что рутинную работу на себя возьмут практиканты, у докторов появится время на работу с пациентами. Всего на помощь в поликлинику первой городской больницы вышли 42 студента. В рамках ежегодной практики они отработают в медицинском заведении 60 часов.