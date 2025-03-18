Скорая помощь Миасса продолжает работать в штатном режиме

Ранее медики в социальных сетях заявляли о желании уволиться

В Миассе работники скорой помощи подняли проблему большой нагрузки и низких зарплат. Свою позицию они озвучили в городском паблике. Чтобы выслушать медиков, в город отправился заместитель министра здравоохранения Челябинской области Евгений Ванин, сообщает пресс-служба ведомства.

Евгений Ванин уже встретился с коллективами подстанций «Северная» и «Центральная». В ходе встреч обсудили важные вопросы, определили основные проблемы. Сегодня также планируется встреча с сотрудниками подстанции «Южная».

«По итогам встреч будет проведен анализ ситуации и разработаны меры для улучшения условий труда и повышения эффективности работы скорой помощи. Станция скорой медицинской помощи Миасса работает в штатном режиме, сотрудники продолжают свою работу, случаев увольнения не было», — отмечают в пресс-службе.

Представители Минздрава также запланировали ряд встреч с работниками всех семи самостоятельных станций скорой медицинской помощи региона. Это поможет понять возникающие претензии медиков и найти решения, которые устроят самих сотрудников скорых.