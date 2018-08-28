/ Новые фельдшерские пункты построят в трех районах Челябинской области

Объекты появятся в малочисленных посёлках.

Новые фельдшерские пункты появятся в Сосновском, Кизильском и Варненском районах. Об этом на пресс-конференции медиахолдинга ОТВ, посвящённой вопросам медицины, рассказал начальник отдела первичной медико-санитарной помощи Александр Шамин. Он подчеркнул, что сейчас делается упор на развитие сельских территорий по части здравоохранения, и возведение объектов будет выполнено в рамках федеральных и областных программ.

Есть федеральная программа по обеспечению доступности территорий, где нет медицинской помощи в виде стационарного объекта. Таких населённых пунктов у нас 16 по области, все они будут обеспечены новыми модульными конструкциями в соответствии с федеральной программой. — рассказал Александр Шамин.

Сейчас проходят организационные процедуры. После прохождения всех инстанций объекты будут смонтированы. Кроме того, уже осуществляется подбор персонала на каждый из пунктов. Фельдшеры, работающие в сельской местности, получают разовую выплату в полмиллиона рублей, а врачи — в миллион.