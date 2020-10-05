На 55-м году жизни скончался журналист Барлык Альмагамбетов

О его смерти сообщили в редакции газеты «Вечерний Челябинск», где он работал.

Послушать 00:00

На 55-м году жизни не стало челябинского журналиста Барлыка Альмагамбетова. Об этом сегодня, 5 октября, в своём телеграм-канале сообщила редакция газеты. Как рассказал «Первому областному» директор МАУ «Вечерний Челябинск» Сергей Филичкин, причиной смерти Барлыка Альмагамбетова стал обширный инфаркт, также у журналиста как сопутствующее заболевание был выявлен коронавирус.



«Сегодня ночью на 55 году жизни скончался наш коллега, журналист „Вечернего Челябинска“ Альмагамбетов Барлык Уржанович. Он был великолепным журналистом, верным товарищем и прекрасным человеком. Мы скорбим, мы не можем в это поверить. Соболезнуем близким Барлыка. Вашу потерю восполнить невозможно»,— написала редакция «Вечернего Челябинска» в своём телеграм-канале.

Соболезнования семье Барлыка Альмагамбетова выразили и в администарции челябинска. Представители городской мэрии отметили, что журналист был ярким представителем современной журналистики и уделял внимание освещению городских тем.

«Настоящий профессионал своего дела, надежный друг и коллега. Администрация города Челябинска, а особенно пресс-служба, выражают глубочайшие соболезнования родным и близким Барлыка Уржановича. Мы вместе с вами верили, что он справится, но его большое и доброе сердце все-таки остановилось на 55-м году жизни»,— сообщили в мэрии Челябинска.

Редакция «Первого областного» выражает соболезнования семье и близким Барлыка Альмагамбетова.