На 93-м году жизни скончался ветеран «Трактора» Олег Сорокин

Он был одним из первопроходцев челябинского хоккея.

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В Челябинске на 93-м году жизни скончался один из старейших ветеранов ХК «Трактор» Олег Сорокин.

Олег Михайлович был одним из первопроходцев челябинского хоккея. Выступал в составе «Дзержинца» и «Авангарда» (первоначальные названия «Трактора») с 1949 по 1956 года. За семь сезонов он провёл 110 матчей, забросил девять шайб.

После окончания карьеры он был ярым болельщиком «чёрно-белых» и регулярно посещал матчи родного клуба. При этом он отмечал, что хоккей стал грязнее, драчливее. И говорил, что это не только следствие снижения мастерства спортсменов, но и желание подражать канадским стандартам.

А 27 декабря в матче против столичного «Спартака», в День рождения «Трактора», он произвёл символическое вбрасывание шайбы.

«Коллектив хоккейного клуба «Трактор» выражает свои глубочайшие соболезнования родным, близким, друзьям и всем тем, кто лично знал Олега Михайловича», — сообщили в ХК «Трактор».

«Первый областной» также выражает соболезнования родным и близким Олега Михайловича. Он внёс значимый вклад в историю челябинского хоккея.

Прощание с Олегом Сорокиным состоится 18 января в 12:00 в городском крематории (улица Радонежская, 1).