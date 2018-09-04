/ Челябинский «Трактор» забросил три безответные шайбы в ворота «Слована». Фоторепортаж

Голкипер Василий Демченко оформил «сухарь».

Сегодня, 4 сентября, челябинский «Трактор» оформил первую победу в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Первый период завершился в пользу команды из Челябинска. На последних минутах отличилась связка легионеров. С передачи нападающего Рихарда Гюнге и защитника Ника Бэйлена шайбу забросил шведский форвард Александр Бергстртем.

Второй период позволяет хозяевам льда закрепиться. Челябинцы используют численное преимущество и отправляют шайбу в створ. Игорь Полыгалов обводит голкипера из Братиславы и записывает на свой счет очко.

По ходу решающей двадцатиминутки гости активизировались. В то время как Василию Демченко приходилось отбивать шайбу щитками, грудью и даже головой, голкипер Марек Чилиак реже вступал в игру. Красивым завершением этой встречи стала заброшенная после удаления в составе гостей шайба. Игорь Полыгалов пошел в атаку, когда соперник подножкой остановил его. Уже в большинстве челябинскому нападающему удается забросить.

В следующем матче болельщиков ждет южноуральское дерби. 11 сентября «Трактор» сыграет с «Металлургом».