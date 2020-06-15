Ветеран «Трактора» Олег Мальцев скончался после продолжительной болезни

Хоккеисту было 57 лет.

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14 июня после продолжительной болезни в возрасте 57 лет ушел из жизни ветеран ХК «Трактор» Олег Мальцев.

Во времена игровой карьеры он являлся нападающим. За челябинский «Трактор» выступал на протяжении 11 сезонов, проведя 286 матчей и набрав 150 (81 шайба и 69 передач) очков.

Запомнился преданным болельщикам по звену Константин Астраханцев — Игорь Федулов — Олег Мальцев, которые играли под руководством Валерия Белоусова. И в сезоне 1992/93 эта тройка стала самой результативной в чемпионате страны.

«Коллектив хоккейного клуба „Трактор“ выражает свои глубочайшие соболезнования семье Олега Мальцева. Мы скорбим вместе с вами», — сообщает челябинский клуб.

2 февраля 2019 года под своды ледовой арены «Трактор» имени Валерия Белоусова, на матче против магнитогорского «Металлурга», был поднят именной стяг Олега Мальцева.

«Первый областной» выражает свои соболезнования родным и близким хоккеиста.