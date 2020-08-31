Скончалась бывший министр соцтношений Надежда Гартман

Причиной смерти мог стать коронавирус.

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В Челябинске скончалась бывший министр соцотношений региона Надежда Гартман. Экс-руководитель ведомства умерла на 72-м году жизни. О её гибели сайту «Первый областной» рассказали в пресс-службе министерства социальных отношений Челябинской области.



«Надежда Аркадьевна была талантливым и неординарным руководителем. Под ее руководством система социальной защиты стала более эффективной и комплексной, направленной на профилактику семейного неблагополучия, на действенную помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, социальную защиту уязвимых категорий граждан, на снижение социальной напряженности в обществе. В годы финансово-экономического кризиса она возглавила работу по созданию в области первых центров социального обслуживания, аккумулировавших все формы социального обслуживания»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе министерства социальных отношений Челябинской области.

Надежда Гартман скончалась в госпитале ветеранов войн в Челябинске, подчеркнула первый вице-губернатор региона Ирина Гехт. Замглавы области отметила, что погибшая возглавляла ведомство на протяжении 14 лет, а с её именем в системе соцзащиты было связано многое.

«Достаточно большое количество сопутствующих заболеваний привели к смертельному исходу. У неё была пневмнония, точно сказать не могу, ковидная или какая-то другая, но пневмония была достаточно серьёзная»,— рассказала «Первому областному» Ирина Гехт.

Отметим, Надежда Гартман работала в органах соцзащиты с 19 лет и прошла путь от инспектора до министра. В минсоце подчеркнули, что за время своей работы экс-министр никогда не отступала от собственных принципов и убеждений и всегда отстаивала свою точку зрения.