Пять человек с коронавирусом скончались в Челябинской области

За сутки анализ подтвердился у 72 пациентов.

Послушать 00:00

На утро сегодняшнего дня, 25 августа, в Челябинской области официально зафиксировано 13957 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 72 человека заболели за прошедшие сутки. Подробнее сайту «Первый областной» сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

«В больницах на сегодняшний день остаются 2795 человек. Они получают все необходимое лечение. 42 гражданина переведены в больницы других регионов про месту прописки»,— рассказали в ведомстве.

За прошедшие сутки выздоровел 121 пациент. Всего с начала пандемии выздоровело 10776 южноуральцев. Пять человек с коронавирусом за сутки скончались.

«От других причин умерли: болезнь Паркинсона, гипертоническая болезнь (ковид сопутствующий) — пациент, 69 лет; дилятационная кардиомиопатия, хроническая сердечная недостаточность (ковид сопутствующий) — пациент, 55 лет; атеросклеротическая болезнь сердца, мелкоочаговый кардиосклероз (ковид сопутствующий) — пациентка, 84 года; постинфарктный кардиосклероз, гипертоническая болезнь (ковид сопутствующий) — пациентка, 82 года; атеросклеротическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь (ковид сопутствующий) — пациентка, 78 лет»,— добавили в Минздраве.

Всего за время пандемии проведено 482 484 исследований методами ИФА и ПЦР. За прошедшие сутки медики взяли 3293 тестов.