/ Мытье контейнеров для мусора войдет в обязанности регоператора Челябинского кластера

Это включат в тариф за работу с ТБО.

Сбор мусора по-новому будет действовать в Челябинске, когда регоператор установит тариф. Сейчас известно, что он будет выше, чем в Магнитогорске, из-за большой территории Челябинского кластера. Регоператору вверят установку контейнеров, в том числе для раздельного складирования мусора, сам сбор отходов, вывоз их на места сортировки и перегрузки, в пункты захоронения. Представители регоператора будут даже регулярно мыть контейнеры, чтобы сохранить порядок рядом с ними. Однако уборка двора от мусора в их обязанности не войдет.

По показателям сегодня при захоронении мусора отсортировывается порядка 7% отходов, которые есть. Целевая задача — получить объем сортирования на уровне 25%. Это снижает объем отходов, которые подлежат захоронению. Отсортированное вторсырье уйдет на переработку, что даст нам дополнительные финансовые средства. Это приведет к снижению тарифа за счет возвращения отсортированных отходов во вторичный оборот. — прокомментировал директор ООО «Центр коммунального сервиса» Алексей Бубнов.

Напомним, что свалку в Челябинске рекультивируют к концу 2018 года, а раздельный сбор мусора введут уже в 2020 году.