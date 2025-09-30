Сколько пары должны встречаться перед свадьбой

Новосибирский психолог рассказала, влияет ли на супружество срок отношений

Нужно ли ждать годы перед походом в ЗАГС или срок не так важен? Этот вопрос регулярно вызывает споры и у пар, и у экспертов. Новосибирский психолог Алена Гаврилова специально для портала gorsite.ru прояснила, зависит ли готовность к браку от длительности отношений.

По словам специалиста, решающими факторами становятся не цифры в календаре, а качество связи между партнерами: уважение, забота, благодарность, наличие ухаживаний. Стаж отношений имеет значение, но не определяет исход. На устойчивость семьи, как показывают исследования, могут влиять и общие дети, и значимая разница в доходах — эти факторы иногда укрепляют союз, но не являются универсальным рецептом.

Отдельная тема — пары, которые живут вместе годами без штампа. Алена Гаврилова подчеркивает: само по себе отсутствие регистрации — не тревожный знак.

«Иногда партнеры могут не чувствовать необходимости в официальной регистрации отношений, удовлетворены своим положением и не воспринимают отсутствие штампа в паспорте как проблему», — отмечает психолог.

Другие не хотят дополнительных формальных обязательств или боятся юридических и эмоциональных рисков, связанных с возможным разводом.

Что надежнее: стремительное решение через несколько месяцев или брак после десятилетия отношений? Психолог советует оценивать не время, а зрелость намерений.

«Когда влюбленность проходит и химия сходит на нет, важно, чтобы решение о браке было осознанным, а не основанным только на гормональных и эмоциональных импульсах», — делится Алена Гаврилова.

Поспешность чревата тем, что партнеры не видят будущих трудностей; чрезмерное затягивание, напротив, может размывать близость и усиливать нерешительность.

Своим опытом поделились и новосибирцы. Виктория вышла замуж спустя пять лет отношений и считает совместную жизнь до свадьбы полезной проверкой на совместимость в быту. Дмитрий, напротив, сделал предложение на третий месяц: пара была знакома со студенческих времен, быстро убедилась в серьезности чувств и живет в браке уже 28 лет. Оба уверены: универсального сценария не существует, важно найти «свой» темп.

Вывод экспертов и практика сходятся: фиксированный «норматив» перед свадьбой отсутствует. Куда важнее взаимное уважение, готовность к ответственности, умение договариваться и опыт совместной повседневности — от бюджета до распределения дел. Когда эти основания есть, дата «росписи» становится вопросом выбора, а не срока.