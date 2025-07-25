Шесть челябинских пар заключили брак в библиотеке в зеркальную дату

Свадьба прошла в Пушкинском зале

Южноуральцы узаконили свои отношения на торжественной церемонии бракосочетания в Центральной библиотеке имени Пушкина. В зеркальную дату — 25 июля 2025 года — связали себя узами брака шесть пар.

Церемония прошла в Пушкинском зале Центральной библиотеки. Выбор на нее пал не случайно: рядом находится бульвар славы с мемориалом защитникам Отечества. Именно к нему возлагают цветы после регистрации молодожены.

«У нас с библиотекой подписано соглашение, мы часто взаимодействуем с прошлого года, вместе подготовили свадебную выставку. Сейчас у нас заполнены все отделы ЗАГСа, поэтому библиотека предоставила нам свою площадку — Пушкинский зал», — рассказала председатель Госкомитета по делам ЗАГС Челябинской области Людмила Рерих.





Председатель вручила молодоженам свидетельства о регистрации брака, как первую главу их семейной истории. Влюбленным также вручили почетный читательский билет. Среди новобрачных и те, кто уже дважды побывал в Пушкинском зале. Ровно три месяца назад они подали заявление на регистрацию брака, в рамках акции «Библионочь».

Для молодоженов Сергея и Евгении Демьяновых библиотека имени Пушкина — знаковое место. Впервые они встретились в парке Пушкина — их объединила любовь к чтению, а затем — друг к другу.





Кстати, если сложить все числа, то получатся три семерки. Именно в такую магию верят Наталья и Ринат Фаизовы, решившие узаконить свои отношения в библиотеке. Они познакомились в интернете и два года поддерживали виртуальное общение.

«Мы были друзьями, а потом влюбились друг в друга. В прошлом году на свадьбе я поймала букет невесты, а позже Ринат сделал предложение», — вспоминает Наталья Фаизова.





Центральную библиотеку для регистрации своего брака выбрала и семья Ляховых. Их история любви началась на работе, и теперь они сказали друг другу «да». Константин и Анна с улыбкой признаются: секретов друг от друга у них нет.

«Секрета любви — нет. Главное — любить человека, быть в полном доверии друг с другом. У нас это не первый брак, но мы создали новую семью. У нас все хорошо», — размышляет Константин Ляхов.





Отметим, сегодня по области свои отношения узаконили более пятисот влюбленных пар.

Автор Елизавета Михно.