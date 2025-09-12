В 2026 году ЗАГСы Челябинской области откроют самые креативные площадки для бракосочетаний

Занимать место на регистрацию лучше уже сейчас

В 2026 году в Челябинской области впервые проведут регистрацию брака в необычных локациях — в горах и в степи, сообщает Государственный комитет по делам ЗАГС Челябинской области.

Так, 14.06.2026 зарегистрировать брак можно будет на склоне горнолыжного курорта «Евразия».

«Заснеженные склоны, искрящийся на солнце снег и бокал горячего глинтвейна вместо традиционного шампанского. Пусть ваш брак будет таким же ярким, динамичным и полным впечатлений, как спуск с вершины», — обращаются к влюбленным сотрудники комитета.

А 26.06.26 можно пожениться в степи, на «Аркаиме».

«Заключите союз там, где начиналась история человечества. Пусть ваша семья родится под солнцем степей, в окружении ветров, которые помнят древние цивилизации», — призывают сотрудники комитета.

Подать заявление на регистрацию брака в креативных локациях можно через портал «Госуслуги» или лично в отделах ЗАГС. Для проведения церемонии на горе обращайтесь в ЗАГС города Кусы, а для регистрации брака на Аркаиме — в отдел ЗАГС Кизильского района.

Количество мест ограничено.