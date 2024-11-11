Солисты Челябинской оперы сыграли свадьбу 11.11

Решение пожениться в красивую дату было спонтанным, но так сошлись звезды

Сегодняшнее число — 11 ноября, 11.11 — одна из самых красивых дат в календаре 2024 года. И 15 челябинских пар решили, что именно из этого дня стартовать в новую — семейную — жизнь. Среди них — солисты театра оперы и балета им. М.И. Глинки Екатерина Пыжова и Борис Оношко. Меццо-сопрано и баритон. Вообще-то, ребята планировали свадьбу на попозже, но у некоторых родственников не получалось приехать на Урал вовремя. А вот понедельник, 11-е, всем было удобно, плюс в театре как раз выходной. Так что звезды сошлись. О роли случая и череде совпадений в жизни артистов рассказывает наш корреспондент.

Вот, кстати, одно из: именно 11 ноября Екатерина заключила первый трудовой контракт с театром. И даже символично, что ее пятый сезон на челябинской сцене начинается свадьбой.

Челябинск для молодоженов не родной по месту рождения город, но стал самым значимым городом в их судьбе. Екатерина Пыжова родилась в Подмосковье, музыкальное училище и институт музыки окончила в Москве. А личное и профессиональное счастье обрела в Челябинске.

Борис Оношко родился и учился в Нефтеюганске, продолжил обучение в колледже-интернате для одаренных детей Севера. А за высшим образованием приехал в Челябинский институт культуры. Параллельно с обучением поступил стажером в труппу оперного театра. Сейчас Борис уже полноправный солист оперы. Два года назад окончил еще и ассистентуру-стажировку в Уральской консерватории.

Екатерину Борис впервые увидел в ноябре 2019-го: она тогда прилетела из Москвы на предварительное прослушивание солистов-кандидатов. Худрук и главный дирижер театра Евгений Волынский одобрил кандидатуру молодой солистки, но порекомендовал завершить обучение и тогда приезжать на постоянную работу в Челябинск. Екатерина последовала совету маэстро.

Пандемия внесла некоторые корректировки в творческие планы. Поэтому дебют Екатерины пришлось отложить. И вот 9 ноября 2020 года Екатерина Пыжова, наконец, прилетела в челябинский театр.

«Помню, что в тот день вечером я встретилась с коллегой Марией Гуйтар. И первое, что она мне сказала: „Тебя ждет Борис!“ Это было очень неожиданно: в первый приезд я мало с кем успела познакомиться, и вдруг меня уже кто-то ждет! Я пошла читать на сайте театра, кто такой Борис, который меня ждет. На фотографии мне понравился серьезный молодой человек с острым взглядом. Захотелось познакомиться», — вспоминает Катя.

«Первая наша встреча состоялась через несколько дней в кулисах. Мы стали общаться, обнаружилась схожесть вкусов, интересов. Отношения развивались стремительно — уже через десять дней мы отправились на первое свидание», — рассказывает Борис.

Кроме прочего, Борис Оношко оказался очень похож на дедушку Екатерины Пыжовой.

«Мне всегда хотелось, чтобы мой молодой человек был похож на дедушку. Кстати, его тоже звали Борис! И он тоже был голубоглазым брюнетом. Совпало все, вплоть до пробора на прическе, каких-то черт характера», — говорит девушка.

Дедушка Борис Григорьевич ушел из жизни два года назад, но успел познакомиться с избранником внучки и одобрил ее выбор.

«Первым спектаклем, в котором мы с Борисом вышли на сцену вместе, оказался мюзикл „Алиса в стране чудес“. У меня роль черепахи Квази, Борис в роли грифона Додо. У нас есть чудесный совместный танец в этой постановке, который нас еще больше сблизил», — вспоминает Катя.

Город и театр сыграли ключевую роль в судьбе ребят, поэтому и свадьбу они решили играть в Челябинске, а родные слетелись на Урал из разных концов страны.

Фото: Андрей Голубев, ЧГАТОБ им. М.И.Глинки



Кстати, впервые родители Екатерины и Бориса очно встретились тоже в Челябинском театре оперы и балета. Накануне свадьбы, 10 ноября, все родные молодоженов пришли на знаковый для артистов спектакль — мюзикл «Алиса в стране чудес». В тот день на сцене был занят только Борис, Екатерина находилась в зале вместе с родственниками.

Следующий день — торжественный. 11 ноября Борис и Екатерина впервые оказались на сцене театра в необычной для себя роли фотомоделей. Администрация театра разрешила артистам перед регистрацией брака приехать в театр на фотосессию.

Затем молодые отправились в ЗАГС, где получили свидетельство о регистрации брака.

Наша редакция от всей души поздравляет молодоженов с днем свадьбы, желает счастья и долгих лет. Ближайший спектакль челябинского театра оперы и балета им. М.И. Глинки, где можно одновременно увидеть Екатерину Пыжову и Бориса Оношко — мюзикл «Алые паруса», показ которого состоится 13 декабря.

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