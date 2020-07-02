«Дистанта» в школах Челябинской области не будет

1 сентября все ученики сядут за парты.

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Челябинская область, а также еще 13 регионов страны, попали в экспериментальный проект по внедрению целевой модели «цифровой образовательной среды». Это позволит существенно расширить доступ учащихся к качественным программам обучения.

Родители школьников тут же заволновались, что это означает продолжение дистанционного обучения детей, которое было этой весной из-за пандемии коронавируса.

Но в министерстве образования Челябинской области подчеркивают, что это никоим образом не «дистант». И 1 сентября все школьники так или иначе вернутся к традиционному методу обучения — за школьной партой.

«Дистанционное обучение — это опосредованное обучение, когда обучающиеся и педагоги не находятся в прямом контакте. А дистанционные образовательные технологии — несколько другое. Это целый комплекс, настраиваемый под каждого ребенка. Индивидуализация играет важную роль», — рассказала Елена Коузова, первый заместитель министра образования Челябинской области.

Отмечается, что «цифровая образовательная среда», которая сейчас внедряется в школы региона, является элементом всех развитых мировых систем образования, включающий высокоскоростной интернет в школах, обеспечение образовательных организаций соответствующей техникой, а также широкий набор сервисов, расширяющих интерактивность процесса обучения, но не подменяющие собой живое общение с педагогом на уроках.

Как сообщили в Минобре, эксперимент будет длиться до 2024 года. Только тогда будут подведены первые итоги. Обязательно все время за действием «цифровой образовательной среды» будут наблюдать психологи и врачи. Будет изучаться влияние данных ресурсов на детей.