Российские школы подготовят к очному приему учеников

В заведениях будут соблюдать дополнительные меры профилактики.

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Школы в России уже начали готовить к очному приему учеников. О том, что дистанционного обучения не будет, а 1 сентября школьники смогут выйти на учебу в привычном формате, сообщил глава министерства просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

«Дети пойдут в школу. Мы к этому готовимся, готовятся и сами дети — они соскучились по школе. Готовятся учителя, они тоже хотят увидеть своих учеников», — цитирует Сергея Кравцова газета «Известия».

О том, что учебный год начнется офлайн, уже сообщала и глава Роспотребнадзора Анна Попова.