Сколько алкоголя можно «безболезненно» употреблять в день?

Ряд СМИ сегодня опубликовал данные о безопасных дозах спиртного.

Послушать 00:00

РИА-новости сегодня рассказало, сколько алкоголя можно употреблять в день без вреда для здоровья.

В своем материале агентство ссылалось на исследование, якобы проведенные минздравом России. Как сообщил источник, специалисты не говорят о полном исключении вреда, но незначительным риском обойдется женщина, выпивающая за ужином 200 мл вина, и мужчина, балующий себя кружкой пива объемом 900 мл.

Как пояснили авторы подсчета, при разработках рекомендаций специалисты ориентировались на стандартные порции чистого алкоголя: 2 порции — дамам, 3 — представителям сильной половины человечества.

Стандартная порция — это 10 грамм 96-процентного этилового спирта. Поэтому и объемы выпитого будут разниться в зависимости от крепости.

Тем не менее, врачи с опубликованной информацией не согласились.

«Назвать какие-то конкретные цифры в таком случае довольно сложно, ведь для каждого человека его порция алкоголя должна рассчитываться индивидуально, исходя из особенностей организма: есть ли какие-то болезни, как организм вообще воспринимает алкоголь. Кому-то, например, указанная порция будет уже чрезмерной, а кто-то даже не поймёт, что он пил», — комментирует главный врач-нарколог Челябинской области Борис Изаровский.

Позднее в своем официальном Телеграмм-канале заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай опроверг информацию о том, что минздрав имеет отношение к подобным исследованиям. Он отметил, что опубликованные новости имеют минимум две принципиальные ошибки.

«Во-первых, в министерстве здравоохранения данный вопрос вовсе не комментировали. Более того, такую дозу в минздраве никто не определял. Поэтому появление такой новости без получения официальной позиции министерства вызывает сожаление. Во-вторых, на сегодняшний день эксперты сходятся во мнении, что абсолютно безопасной дозы алкоголя, к счастью или к сожалению, не существует. Имеются исследования, которые показывают, что для отдельных людей определённые дозы алкоголя определённого вида могут иметь положительный эффект», — рассказал замминистра минздрава РФ.

Олег Салагай обратил внимание на то, что профессиональное медицинское сообщество долгое время обсуждало вопрос: «Существует ли безопасная доза алкоголя?». На сегодня научные данные говорят о том, что такого показателя не существует.

«Одно дело — употребление в бокала красного вина мужчиной с гипертонической болезнью старше 60 лет в спокойной домашней обстановке, другое — употребление такого же бокала молодым человеком, который планирует сесть за руль. Согласитесь, это совсем разные два бокала и совершенно разные риски, связанные с ними», — отметил Олег Салагай.

Замминистра отметил, что подобные материалы вводят в заблуждение общественность, а также формируют «необоснованно легкомысленное отношение к употреблению алкоголя».