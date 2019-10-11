Проверки на алкоголизм и запрещённые вещества будут обязательными для российских водителей

Министерство здравоохранения уже приняло соответствующий указ.

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Водителей, только собирающихся получить водительские права или желающих вернуть их после лишения, будут проверять на хронический алкоголизм и употребление психоактивных веществ. Соответствующий приказ уже принят министерством здравоохранения РФ и министерством юстиции РФ.

Так, по сообщениям издания «Ъ», наркологи и психиатры будут направлять граждан, желающих получить водительские права, на специальный анализ крови для определения карбогидрат-дефицитного трансферрина — маркера, указывающего на хронический алкоголизм. Раньше он проводился по желанию врачей, сейчас же станет обязательным. При этом, если выявленная концентрация будет выше 1,2%, то будущего водителя отправят на лечение в наркодиспансер для проведения определённых обследований. Если заболевание будет выявлено, то шансы получить водительские права равны нулю.

Кроме того, перед получением водительских прав граждане будут обязаны сдавать мочу на определение наркотиков. Результат будет известен уже через два часа благодаря полоскам-индикаторам. И если они покажут наличие хотя бы одного вещества — опиата, кокаина, метадона, барбитурата, амфетамина или каннабиноида — человеку придётся сдавать подтверждающий тест в лабораториях с помощью специальных приборов. Но уже по первому тесту шансы выдачи водительских прав заметно уменьшаются.

Однако пока неясно, какие последствия ждут человека, у которого выявили наркотики в организме: или ему просто откажут в выдаче водительских прав, или же передадут сведения в полицию по статье 6.9 КоАП РФ, которая предусматривает наказание до 15 суток ареста.

Некоторые также считают, что даже такой способ проверки перед выдачей водительских прав не поможет: люди, зная, что им предстоит тест, могут воздержаться от употребления алкоголя и наркотических средств. К тому в этой ситуации могут активизироваться мошенники, предлагая либо уже готовые медицинские справки с отрицательными результатам тестов, либо прохождение медкомиссии с гарантированно отрицательным результатом за немалые деньги.