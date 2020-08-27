Еще один склад с опасными химикатами обнаружили прокуроры Челябинской области

На этот раз пестициды угрожали жизни жителей в Варненском районе.

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Прокуратура Варненского района решила проверить местное сельскохозяйственное предприятие. И они увидели, что здесь жестко нарушены правила безопасности в части обращения с пестицидами и агрохимикатами.

Оказалось, что в одном из помещений на складе местной фермы химикаты хранились в три яруса. А агрохимикаты разной консистенции (жидкие и порошкоообразные), не хранились в разных секциях, а находились рядом. Что свидетельствует об очень грубом нарушении техники безопасности и создает угрозу причинения вреда здоровью людей, окружающей среде.

Кроме того, не было даже отдельного помещения, чтобы хранить там химикаты и пестициды. На предприятии не предусматривалось и места, где работники могли очистить и обеззаразить спецодежду и спецобувь, а также средства индивидуальной защиты.

«По результатам проверки прокурором в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 8.3 КоАП РФ (нарушение правил испытаний, производства, транспортировки, хранения, применения и иного обращения с пестицидами и агрохимикатами, которое может повлечь причинение вреда окружающей среде», — сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Отмечается, что Варненский районный суд привлек данную фирму к административной ответственности. Но штраф за такое нарушение постановил заплатить небольшой — 10 тысяч рублей.

Напомним, ранее прокуратура выявила схожие нарушения на предприятии в Саткинском районе. На руководство организации также были составлены протоколы за нарушение административного кодекса.