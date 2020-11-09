Сказочные герои в Челябинске надели медицинские маски

Необычный челлендж направлен на то, чтобы напомнить горожанам о необходимости соблюдать масочный режим.

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В Челябинске герои русских сказок надели медицинские маски. Подобный челлендж запустили в Иркутской области: на памятники надевали средства индивидуальной защиты для того, чтобы местные жители помнили о необходимости соблюдать масочный режим.

Сказочные персонажи в городском бору Челябинска уже надели свои маски.

«Наша команда в Иркутской области запустила такой челлендж — „Надень маску“. Его суть в том, что мы надеваем на памятники маски для того, чтобы напомнить жителям о том, что нужно носить средства индивидуальной защиты», — прокомментировала ситуацию для корреспондента медиахолдинга «Первый областной» участница команды «Молодёжка» ОНФ Челябинской области Ирина Семенова.

На экотропе челябинцев уже ждет Кощей Бессмертный, Баба-яга, Аленушка с козлёнком и кот Бабы-яги в масках. Своим видом герои сказок будут напоминать о том, что сейчас крайне важно надевать маску в общественных местах.