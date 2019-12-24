Сказку для 750-ти ребятишек с трудной жизнью устроил Алексей Текслер

В театре драмы состоялась губернаторская елка.

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750 детей попавших в трудную жизненную ситуацию сегодня были приглашены в Челябинский государственный театр драмы им. Наума Орлова. Здесь для них организовали большой добрый праздник, посвященный Новому году. От лица главы региона собравшихся поздравила его супруга — Ирина Текслер.

«Самое главное, что родители нам в детстве давали то ощущение праздника! И сегодня, на этой елке губернатора, которая собрала более 700 детишек со всей нашей Челябинской области, я тоже хочу, чтобы они почувствовали праздник, волшебство, исполнение своих желаний. Сегодня они, просматривая волшебную, любимую всеми сказку „Малыш и Карлсон“, почувствуют, что главное мечтать, что все мечты сбываются», — отметила первая леди региона.

В новогоднем представлении в театре драмы приняли участие не только дети из Челябинска. Посмотреть волшебную сказку также приехали ребятишки из ближайших муниципалитетов: Сосновского, Октябрьского, Коркинского и других районов. Перед показом сказки для них устроили интерактивное шоу в холле театра.

«Какая новогодняя елка может быть без подарков?! Сегодня у нас запланированы сюрпризы, конечно, это Дед Мороз и Снегурочка, это интерактивное представление, спектакль от театра с ведущими актерами, ребята посмотрят этот спектакль. И, конечно же, каждый ребенок получит сладкий подарок от губернатора Челябинской области», — рассказала Ирина Буторина, министр социальных отношений Челябинской области.

В мероприятии приняли участие дети от 3 до 14 лет. Кто-то из них остался без родителей, кто-то ограничен в возможностях здоровья, а кто-то живет в малообеспеченной семье, но все они, как один, в Новый год ждут чуда и доброго праздника, на котором добрый дедушка Мороз подарит им подарок и немного сказки.