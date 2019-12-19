Губернатор встретится с лучшими учениками области в канун Нового года в своей резиденции

Раньше традиционный прием проходил в Театре оперы и балета.

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Новогодний губернаторский прием для лучших учеников Челябинской области в этом году организуют в правительстве региона. На встречу пригласили победителей областных, региональных, всероссийских и международных конкурсов и фестивалей, всего 70 человек.

«Губернатор захотел поздравить этих детей, сказать им хорошие, добрые слова в конце этого года, потому что они отличились по разным направлениям своей деятельности творчества учебы и работы», — рассказал заместитель Губернатора Челябинской области Вадим Едокимов.

Прием назначен на 22 декабря 14 часов.

В прошлые годы мероприятие проводилось в Челябинском государственном театре оперы и балета им. Глинки.