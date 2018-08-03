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/ Пенсионеры жалуются на подрядчика, «остановившего» лифт в девятиэтажке Челябинска

Пенсионеры жалуются на подрядчика, «остановившего» лифт в девятиэтажке Челябинска

Компания свернула работы на завершающей стадии.
сегодня в 19:30
  |  Общество

Жильцы девятиэтажки в Тракторозаводском районе оказались в неприятной ситуации из-за капремонта. В их доме в мае началась замена лифта. Предполагалось, что установят современную кабину и двери, обновят шахту — и к концу лета все без проблем смогут добраться до 9 этажа и спуститься на 1. Особенно радовались пенсионеры. Они составляют большинство жильцов дома, построенного 40 лет назад. Однако в июне рабочие вдруг собрали инструменты и ушли. При этом лифт до сих пор не заменен.

Уже более месяца все работы в доме прекращены. Основное население — пожилые люди. Например, мои родители проживают на 9 этаже. После начала замены лифта они уже неоднократно обращались в больницу с болями в суставах. Папе в августе предстоит операция на ногах. Мы не представляем, как он будет восстанавливаться, так как реабилитация предполагает наблюдение у докторов, а отсутствие лифта — большие трудности в послеоперационный период. И такая проблема у многих пожилых жителей дома. — рассказала сайту «Первый областной» челябинка Юлия.

Работой по замене лифта занимается московская компания «Импорт-Лифт». Жильцам дома они объяснили причину простоя: нет денег платить рабочим. То же заявили и регоператору капремонта Челябинской области.

Лифты в пяти подъездах многоэтажки отключили 14 мая, и, по расчетам, у подрядчика есть около 115 дней, чтобы выполнить все работы, сдать объект комиссии. Времени у «Импорт-Лифта» в избытке, ведь работа уже на финальной стадии. Областной регоператор надеется, что компания справится с трудностями и завершит установку лифтов в срок. Иначе придется действовать решительно.

За нарушение сроков выполнения работ и сдачи объекта наказывать будем жестко. По данному объекту однозначно будем заставлять подрядчика доделывать работу. Самое неприятное в этой ситуации, что работа выполнена на 85%, таким образом, на данный момент, остается пусконаладка и общестроительные работы. Это такие мелкие доработки как, обрамление лифтовых шахт, покраска машинного отделения. То есть сам лифт смонтирован, но, тем не менее, подрядная организация не может доделать свою работу, поэтому ни о какой приемке там речь не пока идет. — рассказал сайту «Первый областной» генеральный директор СНОФ «РО капитального ремонта МКД Челябинской области» Вадим Борисов.

В прошлом году в аналогичной ситуации с подрядчиком расторгли договор, а саму организацию исключили из реестра добросовестных.

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