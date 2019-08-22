Горздрав Челябинска пояснил ситуацию с отказом беременной ставить ее на учет

Ранее считали, что женщину не могли взять на обследования из-за места жительства.

Одной из жительниц Челябинска отказали в записи на учет по беременности. Такой информацией недавно поделилась сама женщина в социальных сетях.

По словам беременной, она прописана в Челябинске, однако после обследования в одной из городских поликлиник её не поставили на учет из-за того, что она не сможет стабильно приходить на обследования: женщина, несмотря на графу в паспорте, проживает в Ташкенте, из-за чего она не сможет посещать медучреждение каждые две недели.

Однако в управлении здравоохранения администрации города прояснили, что беременная женщина может проходить обследование в городской поликлинике, а перед вылетом в Ташкент ей будет выдана обменная карта вместе с остальными документами. Ранее она восприняла отказ выдать ей эти документы за отказ записи на учет.

«Женщину взяли на учет, сделали все необходимые обследования и завели всю документацию. Она имеет права на все документы, но так как она проживает в Ташкенте, то все её документы, включая обменную карту, родовый сертификат и больничный лист будут переданы ей лично на руки перед её вылетом», — рассказали в пресс-службе управления здравоохранения администрации Челябинска.

В горздраве также добавили, если женщина будет рожать в Челябинске, то ей для приема в поликлинику будет достаточно передать эти же документы.