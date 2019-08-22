«Это кощунство»: потомок праведницы Дунюшки против перезахоронения мощей

Главврач областной больницы № 3 — дальний родственник Евдокии Чудиновской.

Потомок уральской праведницы Евдокии Чудиновской выступил против переноса ее останков из села Чудиново в Октябрьском районе в будущий монастырь в районе Увельском. Ранее перезахоронение одобрил троицкий епископ Пармен. Могилу попытались раскопать. Но жители Чудиново встали на защиту святыни. Разразился скандал.

Олег Маханьков, главный врач челябинской областной больницы № 3, является потомком Дунюшки. Его семья родом из той же деревни Могильное.

«Я считаю, это кощунство. Кто может принять решение и взять прах человека из места, где она была похоронена по своему желанию? Он в Увельском районе никогда не жила», — рассказал Олег Маханьков.

Епископ Пармен же сегодня выступил с обращением к верующим и попросил прощения за свои действия.

«Казавшееся поначалу разумным и благочестивым желание перенести ее останки в более подходящее место, где еще больше людей могли бы приходить к ее могилке, не было принято многими, из-за чего и возникло смущение. Любое дело, связанное с памятью подвижника благочестия, есть дело Божие, а дело Божие должно совершаться в мире и единомыслии», — пояснил епископ Троицкий и Южноуральский.

Принимать решение о перезахоронении Дунюшки без согласия верующих не будут, заверил епископ.