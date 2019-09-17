Скандал на развязке: дорожники перерыли 500 квадратных метров истории Челябинска

Челябинский краевед рассказал о вреде, который могли нанести подрядчики при строительстве третей развязки.

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В историческом центре Челябинска при строительстве дорожной развязки подрядчики нарушили культурный слой. Об этом рассказал краевед Юрий Латышев.

Конфликт со строительством третьей очереди развязки на улицах Братьев Кашириных и Российской начался еще в марте 2018 года. Оказалось, что территория от улицы Красной до Российской — это выявленный объект культурного слоя. Это означает, что там можно строить развязку только после проверки места археологами. Как отмечает Юрий Латышев, такая практика в Челябинске присутствует.

«В 2010 году переносили трамвай на площади Ярославского и там сделали раскопки: обнаружили одну из башен челябинской крепости; в 2016 на Цвиллинга, 15 нашли остатки водочного завода Покровских. Когда в 2009-2010 году была 1-ая и 2-ая очередь, предварительные работы были проведены», — отметил Юрий Латышев.

На третьей очереди развязки таких работ не организовали, но строительство началось: сначала сделали подпорную стенку, после стали копать. По словам Юрия Латышева, уже уничтожено около 500 квадратных метров культурного слоя. Сейчас определяют ущерб.

Накануне госкомитет по охране объектов культурного наследия вынес предписание о приостановке работ на развязке. Несмотря на это, стройка продолжается. Теперь в конфликт вмешалось ГУ МВД России по Челябинску.

«Зарегистрировано сообщение, на место выехали сотрудники, выясняются причины случившегося», — пояснили в пресс-службе Г У МВД России по Челябинску.

Как пояснил краевед, под землей, где идет строительство развязки, может находится множество интересных находок. Возможно, там была стоянка первобытного человека, а может быть, так хранятся реликвии бронзового века.