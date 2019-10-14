Дорожные работы на развязках на улице Дарвина завершат в этом месяце

Движение будет запущено в ближайшее время.

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На аппаратном совещании, состоявшемся сегодня, 14 октября, объявили дату завершения работ на развязках на улице Дарвина. О том, что работы необходимо быстрее закончить, заявила временно исполняющая полномочия главы Челябинска Наталья Котова.

«И в ту, и в обратную сторону там по утрам пробки. Склонить к подвигу и открыть быстрее», — поручила врип главы города.

По планам, работы по программе «Безопасные и качественные дороги» планируют завершить до 27 октября.

«По развязкам проводили рабочие встречи, совместно с генподрядчиком „Южуралмостом“. Те объемы, которые планировали закончить по программе „Безопасные и качественные дороги“, планируют закончить в конце следующей недели. Объем по развязке Троицкий —Дарвина составляет 106 миллионов рублей, по развязке Блюхера — Дарвина — 58 миллионов рублей», — сообщил отметил заместитель главы города по дорожному хозяйству Владимир Алейников.

Открыть движение на участке пути Троицкий тракт — улица Дарвина планируют не раньше 30 ноября — 1 декабря. Движение на плоскостной развязке на улицах Блюхера — Дарвина пообещали запустить уже к концу октября.