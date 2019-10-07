Наталья Котова вновь отчитала дорожников на аппаратном совещании

Перенастройка светофоров и работа не круглые сутки стали причиной недовольства.

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Временно исполняющая полномочия главы Челябинска Наталья Котова на аппаратном совещании, состоявшемся сегодня, 7 октября, вновь осталась недовольна работой дорожного управления. В выходные дни в центре города было слишком мало дорожных рабочих.

«Они работают круглосуточно, но это не значит, что на объекте они находятся круглые сутки. Есть объекты, где работают днем, а где ночью. Ночью заканчивают 40 лет Победы, днем работают по улице Коммуны», — отметил заместитель главы города по дорожному хозяйству Владимир Алейников.

Также Наталья Котова подчеркнула, что жители Челябинска жалуются на пробки из-за перенастройки светофоров.

«Вы видите наличие пробок? У нас ведется обширный ремонт дорог, есть пробки, разве можно перенастраивать светофоры? Жители города и без того недовольны, мы ремонтируем дороги все лето, давайте не будем перенастраивать светофоры, жители не должны чувствовать дискомфорт», — подчеркнула Наталья Котова.

Решение этой проблемы от Владимира Алейникова врип главы Челябинска ждет уже сегодня после обеда.

Отметим, что дорожные работы ведутся по графику. Компания «НижАвтоДорСтрой» закончила ремонт 13 из 18 объектов. 3 сейчас находятся в работе, еще два начали подготавливать.