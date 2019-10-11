Челябинск встал в пробках из-за дорожных работ

Ремонтировать будут до конца месяца.

Послушать 00:00

Дорожные работы в Челябинске сегодня, 11 октября, привели к масштабным пробкам. В центре города из-за этого образовались масштабные пробки, согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», днем уровень пробок оценивался в 4 балла.

«Сегодня, 11 октября, в связи с дорожными работами будет ограничено движение на нескольких участках магистралей. Так, укладка асфальта будет производиться по Копейскому шоссе ближе к границе города, по улице Коммуны на участке от улицы Энгельса к Институтской и по улице Пушкина на участке от улицы Коммуны до Карла Маркса. Кроме того, продолжаются работы на плоскостной развязке на пересечении улиц Блюхера-Дарвина», — сообщили сайту «Первый областной» в администрации Челябинска.

Всего компании «Нижавтодорстрой» осталось завершить ремонт 71 тысячи квадратных метров из 921. Днем работы ведутся на улице Цвиллинга и Коммуны.

«Ночью работы будут идти на улице Свободы, там осталось сделать около 3,5 квадратных метров. Также будет вестись фрезеровка на улице Сони Кривой. Как только закончатся работы на Свободы, перейдем сюда», — рассказал сайту заместитель гендиректора компании «Нижавтодорстрой» Александр Сидорук.

По контракту компания должна завершить все работы до 25 октября. По словам заместителя директора Александра Сидорук работы будут завершены в срок вместе с нанесением разметки.

Отметим, что усугубляют ситуацию плановое отключение светофоров. Работать они не будут с 8 до 18 часов на пересечении улиц Братьев Кашириных и Косарева, а также на пересечении улиц Братьев Кашириных и улицы Краснознаменная.



