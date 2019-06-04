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/ Челябинцы законсервируют метро

Челябинцы законсервируют метро

Работы будут проводиться сухим способом.
сегодня в 14:16
  |  Общество

Компания «Челябметрострой» из Челябинска законсервирует недостроенную станцию омского метро «Библиотека имени А. С. Пушкина». Согласно данным с сайта госзакупок, фирма стала единственным участником аукциона, а контракт будет заключен по начальной цене — почти 97,7 миллионов рублей.

Выполнение работ по консервации объекта капитального строительства «Первый пусковой участок первой линии Омского метрополитена от станции „Красный путь“ (библиотека им. А. С. Пушкина) до станции „Автовокзал“ (Соборная) с электродепо». Правобережный участок. — гласит описание объекта закупки на сайте госзакупок.

Работы будут проводиться сухим способом. Заместитель министра промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области Игорь Лукьянов отметил, что данный способ предусматривает мероприятия по завершению ранее начатых конструкций.

Это позволит обеспечить приведение объектов метрополитена в безопасное и безаварийное состояние, а также сохранить уже построенные конструкции до того момента, как будет принято решение об их дальнейшем использовании в существующей транспортной системе. — цитирует агентство «Омскрегион» Игоря Лукьянова.

Отметим, что 20 февраля стало известно, что в Омске окончательно отказались от идеи постройки метрополитена. В ходе совещания по вопросам транспортного обеспечения представители региона предложили признать его нецелесообразным. Строить метро в Омске начали в 1992 году. Его запуск планировался в 2008 году, но сроки постоянно переносились. Из-за отсутствия финансирования сооружение до сих пор не закончено. Полностью построена лишь одна станция.

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