СК заинтересовался златоустовской больницей, где была зафиксирована вспышка COVID-19

Ведомство проверит информацию о невыплате страховки медработнику.

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Следственный комитет проводит доследственную проверку по информации о том, что сотруднице больницы Златоуста не выплатили денежную компенсацию. Ранее рядом СМИ сообщалось, что медсестра якобы заразилась коронавирусом после работы с пациенткой, но данная работа нигде не зафиксирована.

«В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Ход проверки находится на контроле исполняющего обязанности руководителя следственного управления», — прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Напомним, в апреле в одной из больниц Златоуста произошла вспышка COVID-19. Несколько сотрудников младшего персонала пожаловались, что им не объяснили порядок начисления выплат. Региональный Минздрав принял решение направить в учреждение спецкомиссию, которая разберет каждый случай заражения медработника индивидуально.