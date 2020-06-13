Вспышка коронавируса зафиксирована на крупнейшем рынке Пекина

Местные власти объявили «режим военного времени».

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Новая вспышка коронавируса зарегистрирована в Китае. COVID-19 обнаружили на одном из оптовых рынков Пекина «Синьфади». Власти страны моментально отреагировали и объявили «режим военного времени».

По словам руководителя рынка Чжан Юйси, коронавирус был обнаружен на доске, которая использовалась для разделки импортного лосося. Сама рыба поступила с рынка морепродуктов «Цзиншэнь», где ранее был выявлен очаг новой инфекции. И всего за сутки выявлено 46 заразившихся коронавирусом без каких-либо симптомов, чего не было уже почти два месяца.

«В связи с этим власти района Фэнтай, где и расположен рынок, ввели в действие механизм реагирования военного времени. Подобные меры приняты потому, что безопасность и здоровье населения превыше всего»,— рассказал исполняющий обязанности главы районной администрации Чу Цзюньвэй.

Так, власти изменили маршруты общественного транспорта в районе рынка, обязали жителей одиннадцати микрорайонов, расположенных вблизи, соблюдать самоизоляцию и не выходить из дома, в нескольких школах и детских садах приказано остановить занятия.

Теперь власти Пекина планируют провести массовое тестирование на нуклеиновые кислоты тех, кто с 30 мая находился на территории рынка или контактировал с его сотрудниками. При этом количество сотрудников, работающих на «Синьфади», оценивается в 10 тысяч человек.