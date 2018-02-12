/ Власти взялись за ремонт разрушающегося детсада в Варненском районе

Здание обещают привести в порядок до конца месяца.

После вмешательства прокуратуры здание детского сада в селе Алексеевка Варненского района начали ремонтировать. Угрожающие безопасности детей и персонала помещения подготовили к работе. Окончание работ по восстановлению разрушающегося входа и заделыванию многочисленных дыр намечено на февраль.

В результате принятых мер прокурорского реагирования управлением образования администрации Варненского района составлена смета на ремонт здания детского сада. В настоящее время ведутся ремонтные работы, окончание которых запланировано на конец февраля 2018 года. Заведующая детским садом привлечена к дисциплинарной ответственности. — сообщили сайту «Первый областной» в прокуратуре региона.



Отметим, что ситуация в дошкольном образовательном учреждении находится на контроле прокуратуры.



Напомним, ранее стало известно, что здание детского сада в селе Алексеевка Варненского района разрушается буквально на глазах. Помещение не отвечает требованиям безопасности, один из входов обрушается, а лестницы аварийного выхода находятся в непригодном состоянии. На полу и стенах имеются дыры, помещение «расчерчивают» трещины.

