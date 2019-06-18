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/ Отменить прививки и помочь легкой промышленности просят Владимира Путина южноуральцы

Отменить прививки и помочь легкой промышленности просят Владимира Путина южноуральцы

На «прямую линию» отправили первые коллективные видеообращения.
сегодня в 15:13
  |  Общество

Жители Челябинской области начали отправлять Владимиру Путину коллективные видеообращения. Они надеются, что ролик покажут во время «прямой линии», которая пройдет 20 июня. Первыми к президенту обратились мамочки из Магнитогорска. Они сообщили, что обязательные прививки для детей являются нарушением прав и попросили Владимира Путина защитить детей и семьи.

При отказе от медицинского вмешательства здоровых детей массово удаляют из детсадов и школ. Родителей из благополучных семей вызывают в органы ОПДН, угрожают лишением родительских прав, изымаются медкарты и медицинские документы. Нарушается закон о персональных данных. Распространяются ложные слухи об опасности, идущей от наших детей. Мы просим о помощи в восстановлении конституционных прав наших детей, просим о защите, потому что надзорные органы не хотят разбираться в этих вопросах. Также просим дать поручение Минздраву заменить вредные тесты на туберкулез на безопасные квантифированные тесты и Т-спот в рамках ОМС. Здесь и сейчас мы, родители Магнитогорска, выступаем за здоровье нации и говорим «нет» принудительной вакцинации. — сказали жительницы Магнитогорка.

Еще одно обращение записали работницы обувной фабрики «Юничел». Они попросили президента оказать поддержку развитию легкой промышленности в России и ужесточить наказание за ввоз нелегальных и некачественных товаров.

Просим Вас, уважаемый Владимир Владимирович, как высшее лицо, отвечающее за безопасность страны, обеспечить защиту граждан и экономики России от ущерба и угроз, создаваемых незаконным оборотом товаров легкой промышленности, а также поддержать развитие отечественной легкой промышленности. — сказали представители фабрики «Юничел».

Напомним, что на вопросы жителей России Владимир Путин ответит 20 июня в 14:00 по челябинскому времени. За «прямой линией» можно будет следить в онлайн-режиме на сайте 1obl.tv.

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Комментарии

Олег Ершов
16:46, 18.06.2019
Очередная клоунада для слабоумных людей.
Елена Карпаева
16:23, 18.06.2019
Максим, работникам пищевой промышленности добавочно каждый год ставят спец.прививки, от дизентерии и всякой хрени
Максим Пищулов
15:45, 18.06.2019
На хрена отменять прививки, не понимаю. Нам их ставили и за всю жизнь у меня даже гриппа с ангиной ни разу не было

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