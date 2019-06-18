/ Отменить прививки и помочь легкой промышленности просят Владимира Путина южноуральцы

На «прямую линию» отправили первые коллективные видеообращения.

Жители Челябинской области начали отправлять Владимиру Путину коллективные видеообращения. Они надеются, что ролик покажут во время «прямой линии», которая пройдет 20 июня. Первыми к президенту обратились мамочки из Магнитогорска. Они сообщили, что обязательные прививки для детей являются нарушением прав и попросили Владимира Путина защитить детей и семьи.

При отказе от медицинского вмешательства здоровых детей массово удаляют из детсадов и школ. Родителей из благополучных семей вызывают в органы ОПДН, угрожают лишением родительских прав, изымаются медкарты и медицинские документы. Нарушается закон о персональных данных. Распространяются ложные слухи об опасности, идущей от наших детей. Мы просим о помощи в восстановлении конституционных прав наших детей, просим о защите, потому что надзорные органы не хотят разбираться в этих вопросах. Также просим дать поручение Минздраву заменить вредные тесты на туберкулез на безопасные квантифированные тесты и Т-спот в рамках ОМС. Здесь и сейчас мы, родители Магнитогорска, выступаем за здоровье нации и говорим «нет» принудительной вакцинации. — сказали жительницы Магнитогорка.

Еще одно обращение записали работницы обувной фабрики «Юничел». Они попросили президента оказать поддержку развитию легкой промышленности в России и ужесточить наказание за ввоз нелегальных и некачественных товаров.

Просим Вас, уважаемый Владимир Владимирович, как высшее лицо, отвечающее за безопасность страны, обеспечить защиту граждан и экономики России от ущерба и угроз, создаваемых незаконным оборотом товаров легкой промышленности, а также поддержать развитие отечественной легкой промышленности. — сказали представители фабрики «Юничел».

Напомним, что на вопросы жителей России Владимир Путин ответит 20 июня в 14:00 по челябинскому времени. За «прямой линией» можно будет следить в онлайн-режиме на сайте 1obl.tv.