СК Саратовской области проводит проверку по нарушениям перевозки детей из Крыма в Челябинск

Местный следственный комитет разберется во всех обстоятельствах инцидента.

Следственный комитет РФ по Саратовской области занялся выяснением всех обстоятельств перевозки челябинских детей из Крыма в необорудованном автобусе. Решение провести доследственную проверку было принято после того, как средства массовой информации устроили настоящую «взбучку» организаторам тура.

«В настоящее время выполняется комплекс мероприятий, направленных на выявление всех обстоятельств произошедшего. В первоочередном порядке выяснятся, нуждается ли кто-либо из детей в медицинской помощи. Устанавливается владелец транспортного средства, оказывавшего услуги по перевозке детей. Затребованы необходимые документы. Следователями СК проводится опрос водителя микроавтобуса и лиц, сопровождавших детей в поездке. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение»,— рассказали корреспонденту сайта «Первый областной» в пресс-службе следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области.

Напомним, что челябинских детей везли из Крыма, где они отдыхали. Условия, по словам родителей, сопровождающих группу, не соответствовали требованиям безопасной перевозки. Автобус с юными челябинцами был остановлен в городе Хвалынск Саратовской области. Детей расположили в местном лагере «Сосновый бор», где оказали им необходимую медицинскую помощь, накормили и организовали досуг.

Уже сегодня, 14 августа, за ребятами приехал новый автобус, и сегодня дети должны оказаться дома.