Ливень в Магнитогорске затопил жилой дом

Ранее в социальных сетях пользователи выкладывали фотографии «плавающих» машин.

В Магнитогорске за прошедшие сутки выпало 80 процентов месячной нормы осадков. Помимо автолюбителей, которым приходилось «переплывать» дороги, пострадали еще и жильцы некоторых домов. Так, в доме №141 по проспекту Ленина затопило подъезд и несколько квартир.

«Затопило весь подъезд с восьмого по первый этаж. Здесь мы буквально черпали воду. Мы звонили каждые 20 минут звонили в аварийную службу, но к нам никто не приехал. Говорили, что в городе слишком много подобных случаев, и нам нужно подождать», — заявила одна из жительниц Алина Ефамова.

На многих на потолках и стенах видны разводы от стекшей воды. Не дождавшись ответа от аварийных служб, жильцы решили сами пробраться на чердак, чтобы узнать причину потопа. После спиливания замка на двери, выяснилось, что в ливневке застряла полуторалитровая бутылка.

Автолюбителям также пришлось несладко. Действующие дождеприемные решетки не справлялись с ливнем, из-за чего вода порой превышала высоту колес. На особо затопленных участках было приостановлено движение трамваев. В администрации Магнитогорска рассказали, что сейчас уже ведутся работы по установке новых ливневок, работы обещают закончить к концу августа.

Помимо сильного дождя, на город обрушился и град. Пользователи социальных сетей выкладывали фото и видео льдинок, некоторые из которых были размером с монету. Из-за этого пострадало несколько автомобилей.