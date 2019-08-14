Цена перевозки южноуральских детей домой из Саратовской области составила 100 тысяч рублей

Предыдущий перевозчик отказался везти группу в Челябинск из-за поднявшейся шумихи.

Сегодня, 14 августа, утром за настрадавшимися челябинскими детьми, которые возвращались из Крыма в грязных маршрутках и застряли в Саратовской области, приехал удобный комфортабельный автобус. Вчера организатор тура нашел транспортную компанию, которая должна была доставить детей из детского лагеря под Саратовом в Челябинск. Но в дальнейшем перевозчик решил не ввязываться в эту историю из-за пристального внимания, которое к ней проявили журналисты, власти и ГИБДД. В срочном порядке пришлось заказывать другой автобус. Стоимость услуг новой компании оказалась в два раза выше.

«Было найдено другое транспортное предприятие, цена там возросла в 2 раза. Если до этого было 50 тысяч, то вчера эта фирма, там немного больше автобус, сказали, что уже стоимость 100 тысяч. 50 тысяч оплатил, соответственно, руководитель группы, и 50 тысяч мы нашли через благотворительный фонд и оплатили за этот автобус», — рассказала Ирина Гехт, первый заместитель губернатора Челябинской области.

Вчера, 13 августа, сайт «Первый областной» описывал ситуацию, в которую попали 17 челябинских детей в возрасте от семи до девяти лет и сопровождающие их родители. Группа несовершеннолетних возвращалась с отдыха в Крыму в маршрутках, непредназначенных для комфортной и безопасной перевозки. По словам родителей, которые сопровождали их в поездке, они ехали практически без остановок, а спать детям приходилось прямо на полу. К решению проблемы подключились власти Челябинской области. Сегодня утром настрадавшиеся ребята сели в удобный автобус и выехали домой.

«В семь часов приехал автобус, мы погрузились. Заехали на обед, детей покормили, едем дальше. Очень комфортный автобус, регулируемые ортопедические сидения, 2 водителя с топографом. Остановки каждые 4 часа и плюс по требованию, если дети захотят в туалет. Мы остановимся в Аше на ночёвку, там нас покормят ужином, утром нас покормят завтраком, и мы уже доедем до Челябинска», — сообщила корреспонденту радио Business FM Челябинск мама одной из девочек Анастасия Баканова.

За такой отдых каждый родитель заплатил 28 тысяч рублей. В настоящее время проверкой действий организатора тура Андрея Муравьева, а также недобросовестного перевозчика занимается Следственный комитет Саратовской и Челябинской областях. Свою проверку начала и Прокуратура Челябинской области. В случае выявления нарушений законодательства виновные за это люди будут привлечены к ответственности.