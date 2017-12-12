/ Более 700 человек пострадали от деятельности руководства «Речелстроя»

Следователи объединили два уголовных дела в отношении Андрея Пязока в одно.

Следственные органы Челябинской области дали официальную информацию о задержании руководителя стройкомпании «Речелстрой». По данным следствия, учредителя застройщика обвиняют в хищении денег у порядка 700 дольщиков. Принято решение об объединении этого дела с разбирательствами по долгам в «Чурилово Lake City» в общее.



В настоящее время следственной группой, в которую включены наиболее опытные следователи аппарата следственного управления проводятся неотложные следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы. Назначены и проводятся необходимые бухгалтерские и оценочные экспертизы. По уголовному делу признаны потерпевшими более 700 граждан. Устанавливается точное количество потерпевших. — сообщили сайту «Первый областной» в СУ СКР по Челябинской области.



Напомним, сегодня, 12 декабря, стало известно о задержании руководителя строительной компании «Речелстрой». Андрей Пязок подозревается в мошенничестве в особо крупном размере.



Ранее стало известно, что долгостроями «Речелстроя» начала заниматься другая компания — «Западный луч». Благодаря работе ее руководителя Сергея Вайнштейна сроки строительства, заявленные ранее, должны быть исполнены. Первая очередь домов готовится к сдаче в конце 2017 года.



Аналогичное разбирательство ведется и в отношении другого застройщика. Уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере» возбуждено в отношении строителя ЖК «Яркая жизнь». По информации прокуратуры, в установленные сроки строительство ЖК «Яркая жизнь» не было завершено, документы по вводу в эксплуатацию не оформлены, в соответствии с договорами долевого участия помещения по актам приема-передачи участникам долевого строительства не передали, денежные средства были направлены на иные цели, не связанные с возведением жилых домов, причинив последним ущерб на сумму более 1 миллиона рублей.