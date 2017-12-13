/ Руководителя компании «Речелстрой» взяли под стражу в зале суда

Состоялось избрание меры пресечения.

В суде избрали меру пресечения руководителю компании «Речелстрой» Андрею Пязоку. Его задержали 12 декабря по подозрению в мошенничестве. Сообщалось, что он похитил деньги у 700 дольщиков, пообещав сдать новые дома в срок и не выполнив этого. Судьба Пязока решалась больше двух часов.



В центральном районном суде Андрею Пязоку избрали заключение под стражу на два месяца в качестве меры пресечения. — сообщил сайту «Первый областной» корреспондент с места событий.

Следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательной базы продолжаются.



Напомним, ранее стало известно, что долгостроями «Речелстроя» начала заниматься другая компания — «Западный луч». Благодаря работе ее руководителя Сергея Вайнштейна сроки строительства, заявленные ранее, должны быть исполнены. Первая очередь домов готовится к сдаче в конце 2017 года.



Аналогичное разбирательство ведется и в отношении другого застройщика. Уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере» возбуждено в отношении строителя ЖК «Яркая жизнь». По информации прокуратуры, в установленные сроки строительство ЖК «Яркая жизнь» не было завершено, документы по вводу в эксплуатацию не оформлены, в соответствии с договорами долевого участия помещения по актам приема-передачи участникам долевого строительства не передали, денежные средства были направлены на иные цели, не связанные с возведением жилых домов, причинив последним ущерб на сумму более 1 миллиона рублей.