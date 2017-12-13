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Руководителя компании «Речелстрой» взяли под стражу в зале суда

Состоялось избрание меры пресечения.
сегодня в 17:24
  |  Общество

В суде избрали меру пресечения руководителю компании «Речелстрой» Андрею Пязоку. Его задержали 12 декабря по подозрению в мошенничестве. Сообщалось, что он похитил деньги у 700 дольщиков, пообещав сдать новые дома в срок и не выполнив этого. Судьба Пязока решалась больше двух часов.

В центральном районном суде Андрею Пязоку избрали заключение под стражу на два месяца в качестве меры пресечения. — сообщил сайту «Первый областной» корреспондент с места событий.

Следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательной базы продолжаются.

Напомним, ранее стало известно, что долгостроями «Речелстроя» начала заниматься другая компания — «Западный луч». Благодаря работе ее руководителя Сергея Вайнштейна сроки строительства, заявленные ранее, должны быть исполнены. Первая очередь домов готовится к сдаче в конце 2017 года.

Аналогичное разбирательство ведется и в отношении другого застройщика. Уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере» возбуждено в отношении строителя ЖК «Яркая жизнь». По информации прокуратуры, в установленные сроки строительство ЖК «Яркая жизнь» не было завершено, документы по вводу в эксплуатацию не оформлены, в соответствии с договорами долевого участия помещения по актам приема-передачи участникам долевого строительства не передали, денежные средства были направлены на иные цели, не связанные с возведением жилых домов, причинив последним ущерб на сумму более 1 миллиона рублей.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Комментарии

com
17:40, 13.12.2017
Я камень в ваш бросаю огород,
В красивых галстуках тупые остолопы!
За что вы так не любите народ,
Кормящий ваши «праведные» жопы?

Я кто? Я рядовая медсестра.
Живу, кормлю детей на 10.300
. И нет уже надежды на Христа.

Всё чаще вспоминаю коммунистов…
Учитель, врач — там гордость и почет…
Передовик завода — честь и слава.
И на курорт, и в санаторий каждый год
Страна своих рабочих посылала.

А я сижу и плачу. Как мне жить?
Я не лентяй, я — гражданин России!
Учу детей я Родину любить,
Но вот за что — им объяснить не в силах…
До пенсии отец мой не дожил…
Кормил семью, не выдержал нагрузки…
И в пенсионный фонд всегда платил!
Где его деньги? Детям? Хрен вам русский!

А мама, два инфаркта пережив,
Детей учила НАШЕЙ, РУССКОЙ РЕЧИ,
В итоге кукиш с маслом получив…
За что нас государство так калечит?

Святой и голозадый наш народ
Сдает копейки детям на спасенье,
А "батюшка" на джипе нам поёт
, Желает всем вселенского терпенья.

Дочурка хочет петь и танцевать,
Учиться в школе на одни пятерки…
Но что ей мама-медик может дать?
Раз в месяц мясо… Как же это горько!

Могучая, великая страна,
Ты непоколебимая держава…
Так что же ты не ценишь ни хрена
Простых людей, создавших твою славу?

Стихи - © Оксаны Афониной

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