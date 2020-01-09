СК начал проверку после изъятия детей у жительницы Челябинской области

Под опекой женщины были племянницы, у одной из которых — ДЦП.

Послушать 00:00

Скандальная история, связанная с изъятием у тёти-опекуна трёх девочек, прогремела в социальных сетях. У одной из воспитанниц Натальи Галеевой — Лизы Кудрявцевой — серьёзный недуг. Девушке с ДЦП должны были дать квартиру в Сосновском районе. И в этот момент, по словам тёти, у семьи начались проблемы. Детей отняли, а Лизу поместили в реабилитационный центр, где ей, уверяет Наталья, не оказывают нужного ухода. «Первый областной» попробовал разобраться в истории.

Наталья Галеева из посёлка Полетаево Челябинской области воспитывала племянниц с 2015. И вдруг лишилась их. Органы опеки, по словам женщины, обвинили её в ненадлежащем воспитании. Лиза оказалась в реабилитационном центре для лиц с умственной отсталостью в копейском Старокамышинске. А её сёстры — в другой семье.

Наталья Галеева охотно рассказывает свою историю. Она не понимает, за что у нее забрали детей. В день, когда девочек изъяли, вспоминает женщина, в доме были раскиданы вещи. По словам опекуна, она собиралась делать уборку. Именно этот временный беспорядок Наталья считает формальной причиной изъятия.

«В опеке мне сказали, что их нельзя заставлять раскладывать свои вещи, они должны учиться, играть, спать, развиваться. То, что я могла попросить их накормить сестру или как-то помочь с ее уходом — нарушение. Лизу Кудрявцеву же забрали в реабилитационный центр, где она постоянно лежит, стала хуже выглядеть. У нас она полусидела, мы переворачивали ее каждые 15-30 минут, я делала ей массажи. На руках носила в баню, она очень ее любила. Сейчас она выглядит плохо, я сделала фотографии, которые все видели», — сообщила корреспонденту сайта «Первый областной» Наталья Галеева.

Общаться с девочками, отданными в приемную семью, Наталья не может, поскольку им это запрещают. Наталья уверена, чиновники приняли решение об изъятии, чтобы не давать семье квартиру.

После того, как появилась информация о том, что Лиза Кудрявцева содержится в центре, где не получает должного ухода, Следственный комитет Челябинской области организовал доследственную проверку.

«В ходе проверки будет проверена достоверность информации, изложенной в СМИ, и принято процессуальное решение. Проведение проверки взято на контроль и. о. руководителя следственного управления», — сообщили сайту «Первый областной» в СУ СК РФ по Челябинской области.

Проверку Копейского реабилитационного центра для лиц с умственной отсталостью в поселке Старокамышинск уже провели представители Минсоцотношений региона. Глава ведомства Ирина Буторина рассказала о результатах.

«Лиза находится в центре чуть больше года. Туда она поступила уже с дефицитом массы. Пока она находится там, ей проводятся медицинские обследования, социальные реабилитационные услуги предоставлялись. Состояние у нее, насколько возможно при ее диагнозе, удовлетворительное. В учреждении прошла предварительная проверка, был выявлен ряд дефектов в работе учреждения, в том числе по оказанию реабилитационных услуг. 11 января там пройдет комплексная проверка, в комиссию войдут как медицинские работники, так и представители общественности», — подчеркнула Ирина Буторина.

Также Ирина Буторина рассказала, что Сосновским районным судом было принято решение о том, что действия органов опеки и попечительства Сосновского района оправданы, то есть отстранение от исполнения обязанностей обоснованно. По словам министра социальных отношений, детей изъяли из семьи из-за ненадлежащего ухода, а также образа жизни опекуна. Сообщается, что женщина выпивала. Однако сама Наталья эти обвинения отрицает.