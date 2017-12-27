/ Замначальника СИЗО приговорили к 6 годам «строгача» за 3-миллионную взятку

За крупную сумму он обеспечил комфортные условия одному из заключенных.

Экс-замначальника следственного изолятора № 3 Роман Вельтищев оказался в колонии строгого режима. Ему предстоит провести там 6 лет за превышение должностных полномочий и получение крупной взятки. Суд установил, что с сентября 2016 по август 2017 мужчине передали 3 миллиона рублей. Деньги приносила жена одного из заключенных, таким образом обеспечив супругу отличные условия пребывания.



После получения денег злоумышленник обеспечил перевод осужденного в камеру с более благоприятными условиями содержания, снабдил средствами связи, оргтехникой и ее комплектующими, а также иными предметами обихода, запрещенными к использованию, в том числе спиртосодержащими жидкостями. Кроме того, он регулярно сообщал о предстоящих обысках, проверках соблюдения режима содержания, оказывал содействие в получении передач без их досмотра и свыше установленных норм, оказывал содействие иметь, по желанию, ежедневные свидания с интересующими лицами. — рассказала сайту «Первый областной» старший помощник регионального прокурора Наталья Мамаева.

Кроме 6-летнего заключения, экс-замначальника СИЗО-3 на 5 лет отстранили от госслужбы и лишили звания майора внутренней службы.

Напомним, Романа Вельтищева задержали в августе 2017 года при передаче взятки. Задержан он был сотрудниками УФСБ. Предполагалось, что размер вятки достигал миллиона рублей.