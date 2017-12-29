/ Главврач магнитогорской больницы встретит весну под стражей после получения крупной взятки

Суд продлил содержание под стражей на 3 месяца.

Накануне Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска продлил меру пресечения для подозреваемого во взятках главврача местной больницы. Арест продлили на 3 месяца, до 12 марта 2018 года. Следователи опасаются, что на свободе Артем Черепанов может оказать воздействие на свидетелей.

28 декабря 2017 года Орджоникидзевским районным судом Магнитогорска оглашено постановление о продлении срока содержания под стражей в отношении Артема Черепанова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 290 УК РФ «Получение должностным лицом, лично или через посредника взятки в виде денег в особо крупном размере» на 2 месяца. — сообщили сайту «Первый областной» в Орджоникидзевском районном суде Магнитогорска.

Отметим, что постановление суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Напомним, 12 октября стало известно о задержании главного врача городской больницы № 2 Магнитогорска. Сегодня Следственный комитет озвучил причины оперативных действий в отношении мужчины. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело.

