Ситуацию с оказанием медпомощи в Кизильском районе прокомментировала Ирина Гехт

Первый вице-губернатор объяснила, что бригады сформированы из фельдшеров неотложной помощи.

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Скорая медицинская помощь в Кизильском районе будет работать в штатном режиме. Разговоры о том, что выезжать к пациентам будет некому появились из-за еще одного условно зараженного коронавирусной инфекцией. Им оказался сотрудник скорой помощи. Подтверждения его анализа из «Вектора» еще не получили, об этом сегодня, 31 марта, утром сообщил глава Челябинской области Алексей Текслер.

Жители Кизильского района переживают, что всех сотрудников скорой помощи отправят на карантин и некому будет приезжать на вызовы. Ситуацию прокомментировала первый заместитель губернатора Ирина Гехт.

«Сегодня проблем с оказанием скорой медицинской помощи жителям Кизильского района нет. Сформированы бригады фельдшеров с неотложной помощи и фельдшеров приема. Огромное им спасибо за то, что подставили плечо в непростой ситуации. Усилено оказание неотложной помощи, чтобы разгрузить скорую. Поликлиника работает в режиме карантина, приостановлена диспансеризация и профосмотры, плановые приемы. Организованы выездные формы оказания медицинской помощи», — подчеркнула первый вице-губернатор.

Региональный Минздрав подтвердил, что контактировавшие с условно положительным сотрудником люди были отправлены на карантин. В ведомстве подчеркнули, что работа по оказанию медицинской помощи будет оказана в полном объеме.

«В данный момент на период самоизоляции сформированы новые бригады скорой медицинской помощи из фельдшеров приема, оказания неотложной помощи, ФАПов. Доступа к наркотическим веществам у них нет. В случае необходимости — пациента везут в стационар, где помощь оказывают медсестры, у которых есть доступ к расширенному перечню препаратов. Также в районе появилось четыре дополнительных пункта по оказанию неотложной помощи. Исходя из ежедневного понимания количества вызовов, новая рабочая бригада справляется с оказанием медицинской помощи жителям Кизильского района», — сообщает пресс-служба Минздрава.

Отметим, что положительный анализ на коронавирус выявили в минувшие выходные у жителя Кизильского района, который вернулся домой из ОАЭ вместе с семьей.

Кроме того, напомним, что 30 марта, Алексей Текслер объявил о том, что всем медикам, которые работают напрямую с зараженными коронавирусом и контактными людьми, будет оказана дополнительная поддержка в виде удвоения окладной части. Также в регионе рассматривают возможность организации стимулирующих выплат всем медицинским работникам, поскольку в период распространения коронавирусной инфекции, нагрузка на них многократно повысилась.