Прибывающих из Москвы начали тестировать на коронавирус в Челябинской области

Об этом сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт.

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В Челябинской области начали тестировать на наличие коронавирусной инфекции тех, кто прибыл из Москвы. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщила первый вице-губернатор региона Ирина Гехт.

«С сегодняшнего дня начинаем тестирование московских рейсов и последующее медицинское наблюдение. Берегите себя и своих близких! Очень хочется, чтобы развёрнутые нами койки не заполнялись, проведённый кислород никому не понадобился в больнице, а был востребован на прогулках в парках и скверах. И чтобы снова, встретив друзей, можно было обнять и поцеловать друг друга. И то, насколько это быстро произойдёт, зависит от нас!»,— написала Ирина Альфредовна.

Также она добавила, что необходимо ещё немного потерпеть и побыть дома, чтобы не заразиться коронавирусной инфекцией.

Напомним, на сегодняшний день в Челябинской области 42 официально подтверждённых случая заболевания коронавирусом. Ожидают своих результатов из новосибирской лаборатории «Вектор» ещё шесть человек. При этом многие южноуральцы заразились уже внутри региона.